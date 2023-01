Transazione: dieci milioni di euro recuperati dalla Fondazione Carima

di Franco Veroli

Sui circa 40 milioni di euro investiti nell’aumento di capitale di Banca Marche nel 2012, la Fondazione Carima è riuscita a recuperarne una decina. E’ questo il risultato frutto dell’accordo transattivo tra la stessa Fondazione e la PricewaterhouseCoopers (PwC), al tempo società di revisione dell’Istituto, arrivato dopo otto anni e dopo una lunga attività dibattimentale e probatoria. L’importo è stato pagato in diverse rate, l’ultima delle quali è stata corrisposta lo scorso mese di dicembre. Insieme alla Fondazione hanno recuperato parte del loro investimento (ma in questo caso parliamo di somme di alcune decine di migliaia di euro) 50 piccoli azionisti privati che si erano uniti ad essa nel citare in giudizio la PwC.

La vicenda è strettamente legata alla situazione della Banca delle Marche e, in particolare, all’aumento di capitale da questa varato nella primavera del 2012. Operazione a cui parteciparono in tanti (tra questi la Fondazione Carima, uno dei maggior azionisti della banca), forti del fatto che i bilanci e il prospetto informativo, documenti certificati dalla PwC, "nel complesso dipingevano una realtà molto solida sotto il profilo patrimoniale ed economico", come sottolinea in una nota la Fondazione. Insomma, in tanti fecero il proprio investimento facendo affidamento su documenti pubblici che evidenziavano un buon stato di salute dell’istituto di credito. In realtà, a partire dal secondo semestre 2012, emerse una situazione molto diversa, con gravi problemi che denotavano una politica di concessione del credito ’poco accorta’, tanto che il bilancio di Banca Marche dello stesso anno si chiuse con una perdita di oltre mezzo miliardo di euro. Fatto che, evidenzia la Fondazione "diede avvio alla crisi del principale istituto bancario marchigiano culminata con il provvedimento di risoluzione del 2015". Ed è proprio sulla scorta di questo quadro che, nel 2014, la Fondazione e altri 50 azionisti privati citarono in giudizio la PwC, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in rapporto alle azioni sottoscritte in occasione dell’aumento del capitale sociale.

L’azione risarcitoria, patrocinata dall’avvocato Roberto Pozzi avanti al Tribunale di Milano, si fondava sul presupposto che la Fondazione e i piccoli azionisti non erano a conoscenza della reale situazione di Banca delle Marche, avendo fatto affidamento sui documenti certificati da PwC. Quest’ultima, in quanto società incaricata della revisione legale dei bilanci di Banca delle Marche Spa, ha sempre negato, sia nel giudizio, che all’atto della definizione degli accordi transattivi, ogni coinvolgimento e responsabilità per i fatti oggetto della causa risarcitoria. Proprio per questo, però, l’accordo transattivo e il conseguente recupero di 10 milioni di euro rappresentano un risultato molto importante, nient’affatto scontato. Anche perché, scrive la Fondazione Carima "a quanto risulta dalle informazioni rese pubbliche abbiamo ottenuto una somma, sia in termini assoluti che relativi, superiore a quella conseguita da altri azionisti che hanno anch’essi definito le controversie in corso". Si aggiunga il risultato dei 50 piccoli azionisti, alcuni dei quali hanno recuperato anche il 60% di quanto investito, grazie ad una "sorta di azione collettiva patrocinata dalla stessa Fondazione".