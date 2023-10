Transito vietato sul ponte, spostate due fermate dei bus

Nuove fermate dell’autobus, a Scossicci, dopo che è scattato il divieto di transito per i messi che superano le 7,5 tonnellate sul ponte della strada provinciale 100 "Porto Recanati-Numana". A dare la novità è il sindaco Andrea Michelini. "In merito all’inibizione al traffico pesante del cavalcavia – scrive in una nota -, l’Amministrazione comunale è in costante contatto con gli uffici regionali e con le ditte Contram e Reni, affinché sia garantito il trasporto pubblico. Per quanto riguarda la Contram, la nuova fermata per la zona di Scossicci è stata spostata nei pressi del locale "iPiada caffè". Mentre per quanto riguarda la tratta Porto Recanati-Ancona, servita dalla Reni, la fermata è nello spazio antistante l’Hotel Brigantino. Inoltre, è intenzione dell’Amministrazione portare all’attenzione della Regione la proposta di utilizzare bus navetta per risolvere i problemi di percorrenza del cavalcavia.