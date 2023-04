"Transizione ecologica, fondi Pnrr per rilanciare le Marche"

Al teatro Cecchetti si è tenuto il terzo appuntamento di ‘Civitanova verso la transizione ecologica’. L’iniziativa aperta agli studenti è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Marche a rifiuti zero. Al dibattito hanno preso parte l’onorevole Antonio Baldelli della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, l’assessore Roberta Belletti e l’assessore al turismo Manola Gironacci. "La regione Marche – spiega l’onorevole Baldelli – è stata considerata dall’Unione Europea, una regione in transizione ed ha bisogno di un rilancio economico che può essere fornito dai fondi Pnrr. Negli ultimi 30 anni non sono state realizzate opere importanti, ora è fondamentale destinare queste risorse alla realizzazione di lavori che diano slancio alle Marche. Il settore dei trasporti – prosegue Baldelli – necessita di importanti opere di ammodernamento sia per la produzione di mezzi pubblici con combustibili a basso impatto ambientale, sia per un potenziamento della linea ferroviaria regionale. Le infrastrutture – conclude l’onorevole – rappresentano il futuro dei giovani e bisogna lavorare in gruppo per rilanciare una regione che ha tutte le potenzialità per essere all’avanguardia"."Il nostro compito – dichiara l’assessore Roberta Belletti –, è quello di rendere Civitanova un luogo sempre più vivibile, abbiamo già ottenuto la bandiera gialla come città ciclabile e proseguiremo in questa direzione". "La formula della mobilità sostenibile sta crescendo – sottolinea l’assessore Manola Gironacci –, Civitanova da anni promuove politiche dedicate alla ciclo-viabilità con vari servizi come la figura dell’accompagnatore ciclo turistico". "La mobilità ciclistica – sottolinea l’architetto Ruben Baiocco che ha illustrato il piano Biciplan Civitanova –, può essere una grande risorsa e va progettata con la città". "La vendita delle auto elettriche sta aumentando – conclude Ernesto Cascioli, dirigente della concessionaria Cascioli –, è questo dimostra che Civitanova è attenta alla tematica della sostenibilità".

Barbara Palombi