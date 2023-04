Transizione ecologica, terzo appuntamento con l’onorevole Baldelli

Civitanova verso la transizione ecologica. Al terzo dei sette focus ci sarà anche l’onorevole Antonio Baldelli, della Commissione trasporti della camera dei deputati. L’incontro si terrà domani alle 9.30 al teatro Cecchetti. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione ’Marche a Rifiuti Zero’ per avviare un dibattito sul fronte della sostenibilità ambientale e che coinvolge studenti, addetti ai lavori e istituzioni. Si parlerà su ‘La transizione ecologica parte dalla mobilità sostenibile’ e, oltre a Baldelli, ci saranno come relatori l’assessore Manola Gironacci, Valentina Gagliardi della Contram, Ernesto Cascioli della Cascioli Group, Ruben Baiocco redattore del Biciplan di Civitanova, Fabio Vallarola della Fiab e Mauro Fumagalli di Marche Bike Life. Si prosegue poi domenica con ‘Primavera in bici’, il primo festival sulla mobilità sostenibile, organizzato dall’assessore Roberta Belletti in collaborazione con la Fiab costa Macerata-Fermo, Marche BikeLife, Civitanova GreenLife e il gruppo sportivo Fontespina 2000. E proprio loro, per domenica hanno organizzato due biciclettate guidate lungo la Ciclovia 77: prima partenza da Civitanova alle 10.30 dal Club Vela; seconda partenza da Corridonia alle 10.30 a San Claudio. Al termine della passeggiata ritrovo dei partecipanti al santuario di Santa Maria Apparente.