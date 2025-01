Transizione ecologica. Torna il Premio green

Premio Ambasciatore della transizione ecologica, il Comune organizzerà la terza edizione di quello che è un percorso rivolto a studenti, professionisti e imprese per stimolare la presentazione di progetti sui temi che contribuiscono a promuovere lo sviluppo sostenibile della città. Le candidature devono essere inviate entro venerdì 4 aprile alle 10.

Per essere ammissibili, le iniziative devono coprire cinque ambiti di intervento: transizione attraverso la creatività (progetti in grado di costituire opportunità per lo sviluppo nel territorio, con funzioni anche sociali, economiche e ambientali legate alla promozione di competenze e alla realizzazione di prodotti in contesti innovativi e culturali); mobilità sostenibile (riorganizzazione dello spazio stradale e del territorio, miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità, riorganizzazione logistica urbana); cambiamenti climatici (adattamento ai cambiamenti climatici, conservazione degli ecosistemi, riforestazione urbana, riduzione della deforestazione e del degrado, azioni volte a riciclare di più, promuovere prodotti biologici); transizione verso l’economia circolare (prodotti progettati per essere facilmente riciclabili, realizzazione di prodotti con materiali provenienti dal riciclo, utilizzo condiviso di beni o servizi); transizione dell’acqua (attività o servizi per il risparmio idrico in ambito urbano, industriale, agricolo).

I progetti selezionati saranno accompagnati da professionisti esperti nelle successive fasi di sviluppo e valorizzati attraverso iniziative mirate.

"Questo percorso rappresenta un’opportunità unica per mettere in rete competenze, esperienze e creatività, contribuendo concretamente alla crescita sostenibile di Civitanova" ha detto l’assessore Roberta Belletti. Per informazioni: transizione.ecologica@comune.civitanova.mc.it.