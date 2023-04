Transizione green e sostenibilità Imprese pronte per l’innovazione

di Franco Veroli

Una ’partnership complessa’ per sostenere le imprese nella transizione green, verso un’economia più circolare e sostenibile. E’ quella nata dall’accordo triennale, siglato a fine 2021, tra Confindustria Macerata e Università di Camerino, con la partecipazione degli istituti di ricerca scientifica Enea e Cnr e della società Manifaktura srl, in una logica di collaborazione pubblico- privato. Dopo un anno di attività, nella sala convegni di Confindustria, i protagonisti hanno tracciato un bilancio molto positivo di questa inedita esperienza. Un ’progetto pilota’ che ha suscitato grande interesse nella provincia di Macerata (sono già 50 le imprese coinvolte), ma a cui guardano con attenzione operatori delle altre province marchigiane e anche di altre zone d’Italia. La scommessa è quella di riuscire ad ’accompagnare’ le imprese nei processi di trasformazione favorendo innovazione, trasferimento di tecnologie e competitività. Nel 2022 è stata fatta la mappatura della circolarità delle aziende, "fornendo loro delle conoscenze, raccogliendo dati e informazioni attraverso un questionario, e sviluppando poi un piano di miglioramento", ha spiegato Paola Bara, responsabile Ambiente di Confindustria Macerata, coordinatrice del progetto. In collaborazione con Enea, nell’ambito del progetto Marlic, piattaforma per la manifattura sostenibile, è stato realizzato il progetto ’simbiosi industriale’, attivando diversi tavoli di lavoro che hanno consentito a 50 imprese maceratesi di confrontarsi direttamente, condividendo esperienze relativamente a materia, energia, acqua, competenza, logistica, e tanto altro. Attivato anche un ’sportello di economia circolare’, con referenti di Confindustria Macerata, Unicam, Enea e Manifaktura a disposizione delle imprese per rispondere a questi temi specifici, e attuato un piano formativo sulla sostenibilità. Quest’anno si continua lungo questo direttrici, aggiungendo percorsi di innovazione circolare dedicati ad aziende leader nei settori strategici dell’industria maceratese. Saranno anche affrontati i temi della Direttiva Ecodesign e il bilancio di sostenibilità ambientale, e attivato un corso di formazione sulla progettazione europea. Si potrà contare anche sul ’dottorato innovativo’ che apre la ricerca alle imprese (55 posti per Unicam), come ricordato dal rettore Claudio Pettinari, che ha sottolineato il carattere aperto dell’ateneo camerte, ’università del territorio’. Francesco Balducci, ceo di Manifaktura, ha sottolineato il ruolo di ’facilitator’ per le imprese, mentre Marco Antonini, del Dipartimento sostenibilità dell’Enea ha affermato che i progetti si realizzano con partenariati complessi e competenze multidisciplinari. Molto soddisfatti Gianni Niccolò, direttore di Confindustria Macerata, e Alessio Castricini, presidente dei giovani imprenditori: gli obiettivi fissati nel programma 2022, infatti, sono stati raggiunti, a vantaggio delle imprese e del territorio.