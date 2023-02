Trapianti: donati il fegato e i reni di una donna morta a 73 anni a Civitanova

Antonio Draisci, commissario straordinario Ast di Macerata (foto Calavita)

Per approfondire:

Civitanova, 9 febbraio 2023 – Espianto multiorgano all’ospedale di Civitanova. Nella notte tra martedì e mercoledì, nel reparto di Rianimazione, diretto dalla dottoressa Anna Monaco, è stata accertata la morte cerebrale di una donna di 73 anni. Era stata ricoverata il 5 febbraio per una grave emorragia cerebrale e, nonostante le siano state praticate tutte le cure del caso, il quadro clinico è rapidamente peggiorato.

La famiglia, già sensibile al tema della donazione, dopo un confronto con i sanitari, ha acconsentito al prelievo degli organi. Così è stata chiamata l’equipe chirurgica dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, giunta tempestivamente a Civitanova, che ha prelevato il fegato, già impiantato ad una persona nella stessa sede anconetana, e i reni in attesa di destinazione. "Con un atto di immensa generosità questo gesto, che è un vero e proprio atto di amore, ha migliorato la vita di tre persone. Esprimo un grande ringraziamento ai familiari della paziente per la grande generosità dimostrata, poiché la donazione è soprattutto cultura della solidarietà, poiché si tratta di restituire un pezzo di vita a chi corre il pericolo di non averla più", afferma Antonio Draisci, commissario straordinario Ast di Macerata.

"La donazione – aggiunge Daniela Corsi, sub commissario sanitario – è un processo complesso che richiede la collaborazione di più professionisti per diverse ore: medici, infermieri, Oss, tecnici di elettroencefalografia e di radiologia, biologi e persino autisti, centralinisti e personale delle pulizie che subito hanno collaborato alla realizzazione di questo grande obiettivo. Il trapianto, infatti, consente ai pazienti una qualità della vita che nessuna altra terapia sarebbe in grado di garantire".

Va sottolineato che negli ultimi mesi in provincia di Macerata diversi sono stati gli espianti multiorgano. Lo scorso dicembre, in rapida successione, nell’arco di 24 ore, ne sono stati eseguiti due, uno nell’ospedale di Macerata e un altro in quello di Civitanova. Il primo su un uomo di 73 anni al quale sono stati prelevati fegato, reni e cornee; il secondo su un uomo di 70 anni, al quale sono stati prelevati il fegato e il rene sinistro. A luglio, invece, all’ospedale di Macerata, sono stati prelevati i due reni da un 72enne, mentre a maggio da un 51enne fegato, reni e cornee.