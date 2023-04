Il trapianto poi la rinascita di Rossella: "Tutti i giorni penso a chi mi ha salvata"

Macerata, 16 aprile 2023 – «Subito dopo aver subìto l’intervento, mi è scattata dentro una sensazione talmente grande che è difficile da descrivere. Non è solo l’organo che fisicamente hai ricevuto, ma soprattutto l’idea che qualcuno sia stato così generoso, così altruista, da salvarti la vita. Questo pensiero mi accompagna tutti i giorni".

Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti

Rossella Rossi, di Montelupone, dopo oltre tre anni, l’8 maggio, tornerà al lavoro nell’Istituto comprensivo di via Piave a Morrovalle, dove insegna. Una data che sancisce la sua definitiva rinascita, dopo il trapianto dei reni a cui è stata sottoposta all’ospedale Sant’Orsola – Malpighi di Bologna il 25 giugno del 2022.

Ed è in nome di questa esperienza che rende volentieri la sua testimonianza, affinché sia sempre più forte l’attenzione posta sulla donazione degli organi. "Ora sto bene anche se devo seguire una terapia immunosoppressiva per tenere lontano ogni rischio di rigetto", afferma. "Ho gradualmente riorganizzato la mia normalità. Il fatto di non dovermi più sottoporre alla dialisi, non essere più dipendente da una macchina, mi ha restituito la libertà di muovermi e di agire. È iniziata un’altra vita". Fino a 60 anni Rossella è vissuta senza particolari problemi. Sapeva già da 23 anni, però, di avere il rene policistico, una malattia ereditaria.

"L’aveva mi padre – sottolinea –. Appena sposata ho subito voluto conoscere come stessero le cose. Per tanto tempo, per fortuna, non è successo nulla, né ho avuto sintomi particolari. A un certo punto, però, le analisi a cui mi sottoponevo periodicamente per monitorare la situazione, hanno evidenziato valori critici rispetto alla funzionalità renale. Così, poco dopo aver compiuto 60 anni, nel febbraio 2019, ho dovuto iniziare la dialisi".

Ed è stato un percorso complesso. "La mia è stata una dialisi molto difficile ed è solo grazie ai medici e al personale del reparto di Macerata, ai quali rinnovo il mio ringraziamento, che sono riuscita a farvi fronte".

Intanto Rossella, su consiglio dei medici, si mette in lista d’attesa per un trapianto, ad Ancona e a Bologna. "A dire il vero – evidenzia – il primo tentativo l’abbiamo fatto con mio marito, Ermenegildo Pannocchia. Ma non è andato in porto: sono tanti i parametri su cui trovare la giusta compatibilità per trapiantare un organo, non è facile".

La pandemia, poi, l’ha costretta a casa, in quanto soggetto fragile e a rischio. Un paio di volte è stata chiamata da Ancona, ma in entrambi casi il tentativo non era andato a buon fine. Fino a che il 24 giugno dello scorso anno, quando era in vacanza in Salento (con tutto il kit per la dialisi al seguito) è stata chiamata da Bologna: c’erano i reni compatibili.

"Era la notizia che aspettavo da tempo. Ho avvertito un mix di gioia e paura. Il giorno dopo, però, eravamo a Bologna. La sera del 25, verso le 21 sono entrata in sala operatoria, dove sono rimasta per circa sei ore. Dopo una notte in rianimazione, al risveglio ho avvertito il senso della rinascita e ho subito pensato – e da allora ogni giorno penso – al donatore. Ho scritto in una lettera inviata ai sanitari che il trapianto crea un ponte, una continuità tra chi non c’è più e chi rischia di non esserci più, è una vita che continua a germogliare dentro un’altra vita. E lo dico pensando anche a mio padre che, poco più di trent’anni fa, come tutti i dializzati della sua epoca, non ha avuto la mia stessa possibilità".