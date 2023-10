"Trapianto staminali, eccellenza regionale"

Partirà nei prossimi giorni, all’ospedale di Civitanova, il programma operativo di trapianto delle cellule staminali, un’innovazione resa possibile grazie alla presenza di una biobanca deputata alla raccolta e allo stoccaggio delle staminali conservate. Un progetto illustrato nel reparto di Ematologia, dove si è recato in visita il vice presidente del consiglio regionale, Gianluca Pasqui, accompagnato dal direttore del reparto, Francesco Alesiani, e dalla responsabile della direzione sanitaria, Nadia Mosca. La tecnica è fondamentale per la cura delle malattie onco ematologiche, ora fruibile anche a Civitanova che da ottobre, grazie alla presenza di una delle pochissime biobanche operative sul territorio regionale, potrà svolgere questa attività di cura dei pazienti in totale autonomia. "Ho toccato con mano la professionalità e la qualità del servizio offerto dal reparto di ematologia dell’ospedale di Civitanova - ha detto Pasqui - che si conferma un fiore all’occhiello della sanità marchigiana. Le nuove tecniche di trapianto delle cellule staminali contribuiranno ad accrescere ancor di più la qualità e il prestigio di questo reparto".