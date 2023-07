Trascinata dalle onde fino agli scogli mentre fa il bagno: turista salvata

Una turista sui cinquant’anni stava facendo il bagno, quando le onde l’hanno trascinata per circa 300 metri fino agli scogli, rischiando così di farsi davvero male. Ma per fortuna sono prontamente intervenuti il bagnino di salvataggio della Cluana Nantes, Federico Menichelli (20enne di Potenza Picena), e Luigi Sabbatini (titolare dello chalet Attilio, insieme alla moglie Annarosa Craighero), che l’hanno poi tirata fuori dal mare sana e salva. L’episodio è avvenuto lunedì, verso le 18.15, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati.

"Il mio turno era da poco finito e stavo portando i salvagenti in magazzino – racconta Menichelli -, ma poi ho visto una donna in acqua che gridava e veniva trascinata dalla corrente verso la scogliera. Non c’era tempo da perdere e ho preso il moscone per raggiungerla: infatti lei si era ormai incastrata tra gli scogli e stava rischiando tantissimo, a causa delle onde alte due metri. Allo stesso tempo, Sabbatini mi ha guidato sul percorso da fare per raggiungere la donna. Sono riuscito ad arrivare appena in tempo, e a quel punto lei si è aggrappata sul moscone. Alla fine ho remoto controcorrente, riuscendo a tornare a terra. La donna, a parte lo spavento, stava bene. Ci ha raccontato che era andata a farsi il bagno all’altezza del balneare Annito & Figli, quindi è stata trascinata per 300 metri". Contenti per il lieto fine anche Sabbatini (che per tanti anni ha avuto il brevetto da bagnino) e Craighero. "Menichelli è stato bravissimo – commentano i due -. Tuttavia, lunedì c’era bandiera rossa e dunque i bagnanti non devono entrare in acqua, altrimenti rischiano la loro vita e pure quella di chi va a soccorrerli".

