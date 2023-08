Trasferimento Filelfo, il sondaggio

Il Pci ha lanciato un sondaggio rivolto ai cittadini sulla pagina Facebook "Sei di Tolentino se", dopo il mancato trasferimento del liceo classico Filelfo in centro storico. "In una settimana – dice la segreteria del partito –, centinaia di cittadini hanno risposto al quesito. Ad oggi prevale il 56% favorevole al rientro all’ex sede (in centro) e il 29% considera la posizione del presidente della Provincia Parcaroli prettamente politica. Vista l’attenzione riposta in questo sondaggio, dove tra i residenti prevale la scelta fatta e proposta dall’attuale maggioranza di governo cittadino, rinnoviamo al sindaco Mauro Sclavi la proposta di organizzare un’assemblea pubblica, invitando gli attori della vicenda. Ovvero il presidente Sandro Parcaroli e la dirigenza scolastica per un confronto diretto con i cittadini, portandoli a conoscenza dell’intera vicenda, per cui sono stati effettuati lavori edili impegnando un finanziamento pubblico. Lavori tra l’altro concordati con la Provincia, dalla quale attendiamo ancora la risposta sullo ’studio della vulnerabilità sismica’ sull’edificio ex Quadrilatero che ospita a tutt’oggi – conclude il Pci – centinaia di alunni". Il partito ribadisce di essere impegnato con quanto sottoscritto nel programma di legislatura con l’attuale coalizione.