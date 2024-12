Trasferita al Bambin Gesù con un volo militare, la piccola Miriam torna a casa

Recanati (Macerata), 6 dicembre 2024 – Miriam, la bambina di 22 mesi affetta da una rara malattia metabolica, è ritornata ieri pomeriggio nella sua casa a Recanati. L’ospedale Bambin Gesù, dopo quasi 35 giorni di ricovero, l’ha dimessa, ma fra una settimana i genitori dovranno di nuovo ricoverarla, questa volta al Palidoro, una struttura network del Bambin Gesù specializzata nella riabilitazione pediatrica. La storia di Miriam è un racconto di speranza, paura e tenacia medica.

Ricoverata il primo novembre al Bambin Gesù di Roma, Miriam è riuscita a superare una grave polmonite che aveva messo a rischio la sua vita. Dopo un recente vaccino antinfluenzale, infatti, aveva iniziato a mostrare sintomi preoccupanti, culminati in una polmonite acuta. I medici dell’ospedale Salesi di Ancona, dove la bambina era inizialmente ricoverata, hanno tentato ogni cura possibile, ma il rapido peggioramento del quadro clinico aveva reso necessario un intervento urgente.

Con il coordinamento della Prefettura e il supporto dell’Aeronautica Militare, era stato organizzato un trasporto sanitario d’emergenza per trasferirla a Roma. Al suo arrivo in ospedale, Miriam è stata collegata all’Ecmo, una macchina per la circolazione extracorporea del sangue, indispensabile per consentire ai suoi polmoni di riposare e guarire. Il 6 novembre, dopo giorni critici, la bambina è stata scollegata dall’Ecmo, segnale di quel miglioramento tanto atteso. Le cose, però, non sono andate proprio tutte bene.

“Quando ho visto Miriam staccata dall’Ecmo e trasferita in rianimazione, il mio cuore si è fermato”, racconta il padre, Nicola Binci, originario di Osimo. “Non muoveva più la parte destra del corpo, un effetto collaterale della macchina. Ho insistito con i medici per fare una risonanza magnetica e il responso è stato devastante: lesioni cerebrali. Mi hanno spiegato che si tratta di danni reversibili, ma è difficile restare calmi quando vedi tua figlia così...”. La paura ha accompagnato ogni momento.

“Non controllava più la parte destra del viso – racconta il papà –, non riusciva nemmeno a muovere la bocca. Per una bambina come lei, già così fragile, che non ha mai conosciuto il cibo normale a causa della sua malattia è un problema enorme. Ora ci aspetta un percorso di riabilitazione lungo e complicato”. La piccola starà una settimana a casa poi sarà trasferita al Palidoro, una struttura straordinaria, pensata per i bambini che hanno bisogno di riabilitazione.

“Miriam starà lì per un periodo prolungato, probabilmente fino a Natale, e poi riprenderemo il cammino a gennaio – spiega ancora il padre –. I medici dicono che i nervi si rigenerano lentamente, un millimetro al giorno. Non so quanto tempo ci vorrà, ma so che possiamo farcela. Ogni giorno mi ripeto che siamo stati fortunati: Miriam è viva e possiamo continuare a lottare per lei. Fortunato è chi riesce ad uscire dall’ospedale con il proprio figlio in braccio. E noi, anche se con tante cicatrici, ce l’abbiamo fatta”.