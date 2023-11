Trasferta a Doha per il rettore McCourt: "Scambio proficuo"

Nei giorni scorsi il rettore John McCourt ha partecipato, in rappresentanza dell’Università di Macerata, al 16° congresso della International Association of Universities in Qatar, all’Università di Doha, unico rettore di un ateneo italiano fra i 300 rappresentanti da tutto il mondo. "L’evento di Doha – commenta – è stato l’occasione di uno scambio proficuo fra università di tantissimi paesi diversi. Il sistema universitario cambia di continuo e il dialogo fra diversi punti di vista è necessario e arricchente. Da più parti è emersa la necessità di valorizzare gli studi umanistici e le scienze sociali. Ho avuto molti incontri bilaterali, che sono serviti a far conoscere l’Università di Macerata in paesi come il Canada, la Turchia, il Sud Africa, la Nigeria, gli Stati Uniti". L’International Association of Universities comprende oltre 600 istituti e organizzazioni di istruzione superiore in oltre 130 paesi. L’associazione è partner ufficiale dell’Unesco.