Trasferta a Notaresco, polemica sui biglietti

È polemica sul costo dei biglietti riservati ai tifosi ospiti per la gara che domenica la Civitanovese disputerà sul campo del Notaresco. I tagliandi, 300 quelli messi a disposizione dei supporters rossoblù, sono disponibili in prevendita sul sito "Ciaotickets" oppure nei punti vendi autorizzati (tabaccheria Frenquelli e Ricevitoria Lucky Point) al costo di 15 euro più diritti di prevendita, dunque una cifra intorno ai 17 euro, mentre è gratuito l’accesso ai minori di 14 anni. Prevendita che sarà attiva fino alle 12 di domenica. Nella giornata di mercoledì, il Club Rossoblù Umberto Traini era intervenuto sui social: "Sarebbe opportuno – recitava il messaggio – che la società rossoblù faccia una rimostranza verso il Notaresco cercando di far abbassare il prezzo del biglietto". Anche altri tifosi si erano lamentati.

Ieri, la società del patron Profili ha emesso una nota con la quale ha comunicato di "aver richiesto alla società del Notaresco di applicare la stessa tariffa applicata per il match di andata, giocato al Polisportivo di Civitanova". Lo scorso 29 settembre, il prezzo dei biglietti riservati alla tifoseria abruzzese fu di 12 euro. "In risposta – si legge poi – il club abruzzese ha comunicato che per le gare interne il prezzo minimo i vigore allo stadio Savini è di 15 euro, anche per il settore locali. Il presidente della Civitanovese Mauro Profili si appella quindi al presidente del Notaresco Luigi Di Battista chiedendo di accogliere l’attuale richiesta affinché la propria tifoseria riceva lo stesso trattamento avuto da quella abruzzese nel match di andata". Ma come spiegato nella stessa nota, il Notaresco ha applicato gli stessi prezzi dall’inizio della stagione, anche nei due match precedenti alla trasferta di Civitanova. Perché ora dovrebbe osservare un trattamento di riguardo nei confronti dei civitanovesi? Inoltre la prevendita è già partita da mercoledì, modificare i prezzi sul circuito online non sarebbe un’operazione tanto semplice. La sfida avrà inizio alle 14.30. Il tecnico Senigagliesi non avrà a disposizione Foglia e Buonavoglia, il primo ancora non tesserato ma da considerarsi un giocatore rossoblù. Invece gli abruzzesi del neo allenatore Silva non disporranno di Ferri, fermato dal giudice sportivo, mentre Formiconi ha terminato la squalifica e potrà fare rientro. In recupero anche Quacquarelli e Pellacani. "Il Notaresco – sottolinea il ds della Civitanovese Claudio Cicchi – è una squadra ben costruita e che, come noi, non merita l’attuale posizione di classifica. Dobbiamo avere il massimo rispetto, cercando di strappare un risultato positivo che sarebbe un ottimo punto di ripartenza e un auspicio per i turni successivi".