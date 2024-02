Trasferta amara: Macagi non sfrutta le opportunità e nel finale molla la presa

Sparer Eppan

36

Macagi Cingoli

30

SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 1, Loncaric 6, Singer 2, Goux 2, Lemayr, Wenderhofer 2, Sepp, Elzans, Moradell, Bernard, Zanutto 6, Lollo 4, Cunha 13, Pliger. All.: Forer.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Albanesi, D’Agostino 2 Ciattaglia 5, Shehabeldin 5, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 3, Bordoni, Strappini 1, D’Benedetto 1, Rossetti, Compagnucci 3, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi.

Arbitri: Fornasier e Schiavone.

APPIANO (BZ)

Amara e sostanzialmente legittima la sconfitta incassata dalla Macagi Cingoli: l’Eppan vince 36-30 involandosi verso il successo a 12’ dalla fine, quando gli avversari appaiono usurati dall’impegno profuso per effettuare troppi recuperi a compensazione degli scarti che si susseguono nel contesto d’un confronto caratterizzato da un ritmo scarsamente intenso. Fa male alla Macagi Cingoli questo verdetto, figlio di opportunità non sfruttate, d’una difesa un po’ smagliata, dell’affiorante ossidazione conseguente all a serrata serie di gare finora disputate. L’Eppan è più dinamico, la sgusciante agilità asservita agli assalti e a una concretezza determinante alla distanza. Al 3’ dopo l’avvìo, l’Eppan conduce 2-1, allunga (5-2 al 5’) e la Macagi Cingoli deve inseguire sfiorando ripetutamente il pari al 6’ (5-4), al 7’ (6-5) e al 16’ (10-9). Pari agguantato al 20’ (12-12) per merito di Ciattaglia e, questione di secondi, Macagi per la prima volta in vantaggio (12-13) con una staffilata di Rossetti, poi (13-14) replicata da Codina Vivanco. L’ago dell’equilibrio pende leggermente dalla parte dell’Eppan che va al riposo sul 17-16, comunque la Macagi Cingoli dimostra di esserci. E per metà fase, la ripresa conferma il presupposto, all’insegna del punto-punto: 18-18 al 4’, 19-19 al 5’, 21-20 al 10’, 22-22 al 12’, 24-22 al 15’, quando l’Eppan aumenta lo scarto nel giro di appena 3’. Il 26-24 al 18’ evolve in 29-24 al 20’ e in 30-24 al 21’. Fa sperare il solito Ciattaglia (30-26 al 22’ e 32-29 al 27’) però l’Eppan produce mentre la Macagi conclude però non risolve e non contiene, quindi il verdetto matura fatalmente a favore dei locali.

Gianfilippo Centanni