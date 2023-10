Trasferte in Spagna,. Irlanda e Finlandia per il liceo Leopardi 27 studenti del liceo Leopardi di Macerata hanno partecipato al progetto Erasmus+ "Crossing Roots & Crossing Cultures", trascorrendo 3 mesi in diverse località europee. 13 in Spagna, 11 in Irlanda, 1 in Germania, 1 in Francia e 1 in Finlandia. Accompagnati dalle professoresse Dezi Turmo, Salvucci e Violini.