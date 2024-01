Trasloco dell’istututo "Bonifazi": decisione rinviata ad aprile

L’istituto Professionale "Bonifazi" – sede di Recanati – è sul piede di guerra e non ne vuole proprio sapere nulla di traslocare a settembre nei locali di Squartabue a Villa Musone. La presenza, fra gli studenti, di un consistente numero di portatori di handicap sconsiglierebbe questa soluzione per il grave disagio che arrecherebbe alla scuola. E allora che si fa? È stata estremamente interlocutoria la riunione, che si è svolta mercoledì pomeriggio, tra il Comitato di famiglie e insegnanti del liceo Leopardi, nonostante la presenza di tecnici dell’Amministrazione Provinciale e del Comune sia degli amministratori, fra cui il sindaco Antonio Bravi e l’assessore con delega all’edilizia e alla rete scolastica in Provincia, Laura Sestili.

Ogni ipotesi, da quella iniziale con il trasferimento a settembre del Bonifazi a Squartabue, nell’immobile che ha già ospitato nel passato la scuola media, a quella che vedrebbe, invece, traslocare le cinque classi del liceo, se queste saranno incompatibili con la presenza del cantiere al Santo Stefano, a Squartabue, è possibile. La decisione è rinviata ad aprile, quando si concluderà la gara d’appalto per i lavori di miglioramento sismico dell’ex convento di Santo Stefano, che oggi ospita la scuola professionale, per i quali a disposizione ci sono ben 6.833.415 euro. Solo allora si potrà verificare se sarà possibile conciliare l’attività didattica con la presenza del cantiere. "Intanto – sottolinea il sindaco – la soluzione delle cinque classi del liceo al Bonifazi sta permettendo alla dirigente scolastica di raccogliere le nuove iscrizioni e questo già è un passo avanti importante. Non è facile risolvere il problema".

ast. t.