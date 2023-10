Trasloco vicino per la caserma. Nuova sede in viale Marconi

Si fa sempre più reale l’ipotesi della nuova caserma dei carabinieri in viale Marconi. A darne notizia è il primo cittadino di Montecosaro. "Alcuni giorni fa – spiega Reano Malaisi – ho firmato il contratto tra Comune e Prefettura. L’iter burocratico si è dunque concluso, ora inizia la fase dell’assegnazione del progetto esecutivo e poi si potrà procedere con la gara. Secondo il progetto approvato dal Ministero dell’Interno, i tempi per i lavori saranno di circa tre anni".

Per finanziare l’opera, il Comune dovrà quindi accendere un mutuo, debito che tuttavia verrà colmato negli anni grazie al contributo d’affitto che il Ministero pagherà allo stesse ente cittadino. Stando ai piani previsti, la Caserma dell’Arma, attualmente collocata in via Redipuglia, a Montecosaro Alto, si trasferirà allo Scalo, in viale Marconi, nell’edificio che un tempo ospitava una scuola elementare. In ogni caso, si tratta "di un’operazione complessa", ma necessaria per non perdere un presidio importante per i cittadini, che altrimenti rischierebbe di trasferirsi in altri comuni. "Chiaramente si dovrà adattare in caserma un’ex scuola elementare – ricorda Malaisi – e per questo motivo dovranno essere realizzati degli interventi di ampliamento. Purtroppo, il costo inizialmente stimato per l’operazione, dunque tra i sei e i settecentomila euro, subirà un aggravio per via dei rincari del settore edile che tutti conosciamo". L’iter va avanti da gennaio dello scorso anno, quando il Comune deliberò di individuare nello stabile di viale Marconi la possibile futura sede dell’Arma e ci fu il parere favorevole della Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio.