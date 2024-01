Trasparenza: incontro con il prefetto

Il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, ha ricevuto in settimana una delegazione di consiglieri comunali del centrosinistra di Civitanova. Un appuntamento chiesto dall’opposizione per segnalare episodi che gli esponenti della minoranza considerano scorrettezze, se non violazioni di quanto prevede la legge. Piuttosto nutrita la lista delle doglianze, ma il prefetto è stato soprattutto informato su questioni come la gestione dei punti messi all’ordine del giorno delle sedute consiliari (attesa di mesi per la discussione di alcune mozioni), sulla risposta degli uffici alle richieste di accesso agli atti, fino all’ultimo caso che ha tenuto banco, quello dei dati inseriti nella sezione ‘Trasparenza’ del sito Internet istituzionale dove - a termini di legge scaduti - non figurava il resoconto effettivo delle spese sostenute dal sindaco Ciarapica per la campagna elettorale e dove non figurano nemmeno documenti (curriculum e dichiarazione dei redditi) di alcuni consiglieri comunali del centrodestra, senza peraltro riportare nemmeno le ragioni per cui gli atti non sono stati inseriti. Nel merito ci sono leggi che prevedono comportamenti precisi da parte dell’ente pubblico in materia di trasparenza e le violazioni comportano delle sanzioni a carico di chi le commette. Alcune delle doglianze fatte presenti alla dottoressa Fusiello - la mancata trasparenza sulle spese elettorali - sono anche sfociate in un esposto inoltrato al prefetto ma anche all’Anac, l’Autorità nazionale dell’anticorruzione, firmato da tutti i consiglieri del centrosinistra.