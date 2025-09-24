Trasporta due chili di cocaina in sella a una bici rubata: arrestato

Caldarola, 24 settembre 2025 – In sella a una bici rubata, trasportava droga. Un ingente quantitativo di cocaina, verosimilmente destinato al mercato nel suo luogo di residenza. Un 58enne di Ancona è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Tolentino e portato a Montacuto. Ieri mattina, intorno alle 8.30, i militari del Radiomobile, durante un posto di controllo nel territorio di Caldarola, hanno notato l’uomo sulla bicicletta, di marca e colore corrispondente a una di quelle ricercate a seguito di una denuncia di furto in ambito provinciale negli ultimi giorni, e di un certo valore economico. I carabinieri hanno quindi proceduto alla verifica notando che il 58enne cominciava a dare segni di nervosismo e agitazione. Richiesti i documenti, hanno visto i numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e hanno eseguito un controllo ispettivo più approfondito; è emerso così che l’anconetano, nascosti all’alterno dello zaino, trasportava due panetti di cocaina di consistenza dura, ancora da tagliare, del peso complessivo di oltre due chilogrammi. Aveva inoltre due dosi confezionate nel portafoglio. La perquisizione, estesa al domicilio, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche materiale per la preparazione delle dosi come sacchetti in plastica e una macchinetta per il sottovuoto, oltre al bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato avrà la possibilità di presentare le proprie difese dinnanzi alla procura nelle prossime fasi procedimentali. Continua la lotta da parte del comando provinciale dei carabinieri al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno implementato l’attività di controllo del territorio, soprattutto nei fine settimana, L’azione di contrasto, coordinata su tutto il territorio maceratese, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione che ha già portato di recente a importanti risultati investigativi conseguiti dai reparti dipendenti. Il 6 settembre i militari della stazione di Caldarola avevano arrestato un ragazzo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso a detenere presso la propria abitazione 14,2 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Il 15 settembre il personale della sezione operativa della Compagnia di Civitanova ha proceduto all’arresto di due cittadini di origine marocchina, trovati in possesso, a casa, di 56 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 35 grammi, già suddivisi e pronti per la cessione al dettaglio. Infine il 17 settembre la stessa sezione ha arrestato un cittadino di origine tunisina, che deteneva 243 grammi di cocaina e la somma in contanti di 2.500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.