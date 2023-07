Trasporti locali: i conti non tornano Corse a rischio, lo spettro dei rincari

di Franco Veroli

"Noi apprezziamo gli sforzi che sta facendo la Regione. Ma se entro l’estate non si arriverà a un aumento delle risorse necessarie andremo incontro a crescenti difficoltà, con il serio rischio di dover tagliare i servizi, compresi quelli scolastici". Stefano Gregori, amministratore delegato di Contram Mobilità, non ci gira intorno: la situazione è maledettamente seria. Dopo la crescita esponenziale dei costi per l’inflazione post pandemia e della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, le aziende del trasporto pubblico locale hanno fronteggiato la situazione come meglio hanno potuto, intaccando, però, il loro patrimonio. Ma i margini di manovra si stanno restringendo. "Con 108 milioni di euro, poco più del 2% del fondo nazionale – prosegue Gregori –, le Marche hanno una dotazione che le colloca all’ultimo posto tra tutte le regioni, un problema di vecchia data, mai risolto. Per metterci in sicurezza servirebbero almeno altri 1415 milioni di euro, facendo salire la quota disponibile a 122-123 milioni di euro complessivi". Su questo versante l’appello è rivolto al governo nazionale, ma c’è anche un’altra strada possibile da battere. "Capisco il momento e le difficoltà delle famiglie – sottolinea Gregori –, ma va detto che le tariffe, salvo un lieve aggiustamento tecnico, sono ferme al 2015, quando è stato fatto l’ultimo aumento. Un ritocco anche contenuto può essere d’aiuto, considerando anche che per i nuclei familiari a basso reddito c’è il bonus mensile di 60 euro per sostenere i costi di abbonamento. Comunque sia, qualcosa bisogna fare, altrimenti in autunno la questione diventerà esplosiva". Un allarme condiviso anche da Irene Manzi, deputata del Pd, che ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini per sollecitare un riequilibrio degli investimenti a favore della nostra regione e scongiurare il taglio dei servizi. "I trasferimenti statali a sostegno del trasporto pubblico locale – evidenzia la Manzi – rappresentano per le Marche un tema particolarmente importante e urgente. Rispetto alle altre regioni, infatti, le Marche ricevono la quota per abitante più bassa del Fondo nazionale. Le aziende che gestiscono la rete dei collegamenti pubblici sono in sofferenza e sono state lasciate sole a farsi carico dell’aumento esponenziale dei costi. C’è il rischio di una inevitabile riduzione delle corse e della qualità dei servizi. Parliamo di un servizio fondamentale che offre un collegamento anche con le aree interne, già colpite dagli eventi sismici, che rischiano così di essere ancora più isolate".