Trasporti, rebus manodopera: "Introvabile un autista su due"

Un’analisi nel settore autotrasporti effettuata da Confartigianato su dati camerali e Istat evidenzia la carenza di manodopera e il caro interessi, che frena la transazione verso il green. I dati nella provincia di Macerata registrano 468 imprese di cui 345 artigiane, nella provincia di Ascoli 403 imprese di cui 219 artigiane, nella provincia di Fermo 242 imprese di cui 152 artigiane. Il totale degli addetti di tutte le imprese operative nell’autotrasporto merci è di 1.998 nel maceratese, 1.269 nell’ascolano e 946 nel fermano. Il peso degli addetti delle Mpi dell’autotrasporto su quello del totale dell’economia è al 2% ad Ascoli, 1,8% a Fermo e 1,7% a Macerata, sopra la media nazionale dell’1,6%. Il settore dell’autotrasporto merci continua a rappresentare un’economia importante nei territori, ma la struttura imprenditoriale rischia di essere minata anche dalle elevate accise sul gasolio, le più alte in Europa.

"Uno dei problemi principali è quello legato al costo dei carburanti – dice Paolo Zengarini (foto), responsabile della categoria per Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo –, per i quali le piccole imprese spendono 4,4 miliardi di euro, gonfiati dalla tassazione più elevata in Europa: il livello delle accise sul gasolio è superiore del 41,3% rispetto alla media Ue. Altra questione è la carenza di manodopera. Sebbene nelle Marche si registri una stabilità circa le difficoltà nel reperire personale per la conduzione di veicoli, nel 2023 le entrate difficili da rintracciare nel mercato sono 2.910: il 55,5% del totale", aggiungendo che l’associazione chiede un fondo ad hoc pluriennale per favorire il rinnovo del parco veicolare, il rifinanziamento e la rimodulazione degli incentivi per realizzare l’intermodalità con i trasporti su ferrovia e su nave, l’attuazione delle regole sui prezzi del trasporto merci per una corretta remunerazione delle imprese e per combattere i fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale.

re. ma.