"Trasporti su gomma, accelerare"

"L’87% delle merci marchigiane transita su gomma, è necessario portare a termine progetti da troppo tempo sulla carta come la terza corsia sull’autostrada A14, il completamento della Quadrilatero, la Fano-Grosseto, nonché le intervallive e pedemontane che potrebbero collegare le aree interne con la costa e con le altre regioni italiane". Questo uno dei temi emersi durante l’assemblea annuale della Cna delle Marche, che si è svolta alla presenza del presidente della Regione. Francesco Acquaroli. e dell’assessore Francesco Baldelli, sul tema "Superare il gap infrastrutturale che frena la competitività delle imprese marchigiane". Paolo Silenzi, presidente Cna Marche. e il segretario generale Moreno Bordoni hanno ricordato come la scadenza del 2030, termine entro il quale il 30% del trasporto merci su strada dovrà essere trasferito su rotaia o su nave, sia dietro l’angolo: "Senza interventi consistenti sulle linee ferroviarie arriveremo con ogni probabilità impreparati - hanno aggiunto -. Dall’alta velocità nella linea adriatica e dal potenziamento dei collegamenti con Roma passa la fine dell’isolamento ferroviario delle Marche". "Il Pil della nostra regione è costantemente sotto la media nazionale e le stime dicono che lo sarà sempre di più da qui al 2027 - ha aggiunto Maurizio Tritarelli (nella foto), presdiente Cna Macerata -. Cala drasticamente il numero delle imprese (-12% in 10 anni nella regione, -13,5% in provincia di Macerata) e chi riesce a sopravvivere vede comunque erodersi i ricavi. Solo l’anno scorso, sono scesi del 17% i ricavi delle imprese manifatturiere e del 23% quelli delle imprese agricole; i due settori principali dell’economia regionale. La maggior parte delle imprese, vuoi per contrazione della domanda, vuoi per i tassi di interesse alle stelle, non fa investimenti. Una forte preoccupazione per il futuro pervade oggi ogni imprenditore. Il governo ha recentemente delimitato le Zone Economiche Speciali fermandosi in Abruzzo. Le Marche sono la prima regione esclusa che pagherà questa concorrenza non a parità di condizioni".