Trasporto agevolato. Ok a nove utenti

Soltanto nove persone nell’elenco di chi a Civitanova godrà delle agevolazioni tariffaria sul trasporto pubblico previste per persone con età superiore al 65 anni e con un reddito Isee che non superi la soglia dei 6.500 euro l’anno, criterio stabilito dalla legge regionale n. 1303/2024 che allo scopo stanzia i fondi per incentrare l’uso de mezzi di trasporto pubblico (treni e bus). A Civitanova sono nove gli utenti che sono entrati nella lista dei beneficiari, appena lo 0.1% di una popolazione composta da circa diecimila over 65 così composta: 2.558 persone tra i 65 e i 69 anni, 2.402 tra i 70 e i 74 anni, 1.955 tra i 75 e i 79 anni, 1.583 tra gli 80 e gli 84 anni, 1.133 tra gli 85 e gli 89 anni e 601 oltre i 90 anni.