Trasporto al mare per gli over 60

"Un’estate in vacanza con gli over 60" è l’iniziativa dedicata alla terza età proposta nel periodo estivo dall’amministrazione comunale in collaborazione con il centro socioculturale "Mons. Raffaele Vita". Una possibilità consiste nel servizio di trasporto verso il mare di Civitanova al mattino dal 30 giugno al 25 luglio (dal lunedì al venerdì) con partenza alle 7 dai punti di raccolta situati a Corridonia, rione Beati-Grazie, zona industriale, Colbuccaro e San Claudio, con ritorno fissato alle 12.30. Sono cento i posti a disposizione, con spese di trasporto pari a 40 euro per quattro settimane o 20 per due settimane, le iscrizioni sono già partite e si chiuderanno il 18 giugno. Chiusura oggi per le adesioni al trasporto fino alle Terme Santa Lucia di Tolentino, sempre al mattino, dal 16 giugno al 28 giugno. Per informazioni 0733-433400.