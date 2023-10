Trasporto anziani, disabili e clownterapia. Parte il corso organizzato dall’Avulss

L’Avulss Recanati organizza il 20° corso base per formare volontari per il servizio dei trasporti di anziani e disabili e per il gruppo di clownterapia che da anni porta un sorriso nelle case di riposo. Il corso partirà lunedì 16 ottobre fino a domenica 12 novembre con incontri bisettimanali, il lunedì e il giovedì, dalle 21 alle 23 presso il Teatrino dell’Assunta - via Calcagni 35. Chi è interessato può telefonare al 340.3046435 o 071.7573675 per iscriversi.