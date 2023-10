Trasporto delle persone fragili. Donato un furgone all’Auser

Consegnata in piazza Mazzini la vettura per il trasporto di persone fragili per l’Associazione Auser. La donazione dimostra l’efficacia del progetto ‘Città ad impatto positivo’ promosso da Pmg Italia Società Benefit con il sostegno della Fondazione Conad ETS, per promuovere la sostenibilità ambientale e l’inclusività cittadina. "È un progetto virtuoso, – introduce Gianluca Palazzetti, responsabile territoriale di Pmg Italia –. L’approccio sostenibile è sviluppato anche attraverso l’inaugurazione di aree verdi e la sensibilizzazione di giovani liceali sull’Agenda Onu 2030".

Continua Antonio Marcucci, presidente dell’Auser: "Un ringraziamento particolare va agli sponsor. Senza di loro e senza i nostri volontari quest’associazione non esisterebbe. La situazione economica del paese è particolarmente difficile e nel nostro piccolo cerchiamo di far stare bene le persone, soci compresi". "Abbiamo sempre sostenuto Auser e ci fa piacere essere coinvolti", sottolinea Elena Fermanelli, della Cgil di Macerata, accompagnata da Domenico Ticà, membro della sgreteria provinciale dello Spi-Cgil: "Credo che non possa esistere serenità senza solidarietà. Il sindacato di Macerata ha l’obiettivo di ribaltare le disuguaglianze e i disagi sociali, in un atto di umanità crescente. Stringiamoci, saremo più forti". È su questo augurio che prende la parola Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al decoro: "Oggi abbiamo la dimostrazione del bello nella nostra società. Non bisogna lasciare sole le persone anziane e fragili, non dobbiamo chiuderci in noi stessi, dobbiamo donare". Importante è l’intervento dei titolari delle sedi Conad del territorio, a nome di Fondazione Conad e del loro essenziale ruolo nel progetto. "La cosa bella di Conad è che riesce a unire, è parte integrante del tessuto sociale sia grazie all’acquisto di prodotti locali, sia con varie donazioni", spiega Lorenzo Fratalocchi, direttore della sede in via dei Velini a Macerata. "Conad è sempre stato presente nel sociale e nella vicinanza al cliente", ricordano Daniele Rita e Fabio Ciabattoni, per le sedi di Pollenza, Civitanova e Tolentino. "Le iniziative a cui aderiamo sono molte e importanti – aggiunge Luciano Laloni, socio Spazio Conad di Civitanova – anche in riferimento all’ambiente scolastico e con il riciclaggio del cibo per aiutare le persone meno abbienti". La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la consegna delle targhe di ringraziamento a sponsor e collaboratori.