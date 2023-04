Trasporto di merci irregolari: per un camionista multa da seimila euro e mezzo fermo per tre mesi

Multa da seimila euro per un camionista e mezzo fermo per tre mesi, dopo che la polizia stradale lo ha scoperto con un trasporto irregolare di merci. I controlli sono stati fatti il 5 aprile lungo la fascia costiera di Civitanova, in base a direttive specifiche del ministero e in sinergia con il compartimento di polizia stradale di Ancona. Gli agenti hanno fermato un autotrasportatore extracomunitario, impegnato nel trasporto merci in ambito nazionale per conto terzi, e dagli accertamenti sul camion e sui documenti hanno scoperto una serie di violazioni, il cosiddetto cabotaggio abusivo. Questa attività illecita, che consiste ad esempio nel mancato rispetto dei limiti temporali, ha determinato una concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori che rispettano le regole. Per questo il cabotaggio abusivo è sanzionato dalla legge. Al conducente dunque è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 6mila euro, e il suo camion è stato sottoposto a un fermo amministrativo per tre mesi. Nel corso del servizio specifico a Civitanova, gli agenti della polizia stradale di Macerata hanno anche contestato altre otto infrazioni al codice della strada. Controlli analoghi saranno ripetuti anche in futuro, per il rispetto delle norme a tutela della sicurezza degli utenti della strada e della concorrenza.