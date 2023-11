Trasporto e montaggio di una gru: cambiano sosta e circolazione in via Pacifico Massi Divieto di sosta, fermata e transito in via Pacifico Massi a Tolentino per trasporto e montaggio di una gru. Veicoli fino a 3,5 tonnellate deviati in via Corridoni, quelli superiori in Rutiloni. Segnaletica apposta dalla ditta che esegue i lavori.