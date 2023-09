Trasporto pubblico, aziende in crisi: "Rischio tagli: pronti alle vie legali"

"Prima dell’estate ci era stato garantito un impegno per affrontare i nodi delle questioni aperte, a partire da quello dell’insufficienza delle risorse. Ad oggi, però, nulla è cambiato. Il rischio che vengano tagliati dei servizi è sempre più concreto. Ci auguriamo di no, ma se ce ne sarà bisogno faremo valere quanto previsto dal regolamento europeo 1370".

Stefano Gregori, amministratore delegato di Contram Mobilità, denuncia una situazione del trasporto pubblico locale che sta diventando insostenibile. Non lo dice apertamente, ma fare ricorso al richiamato regolamento può significare che la questione venga risolta in sede giudiziaria. "La crescita dei costi per l’energia e l’inflazione post pandemia, con anche 400mila euro sborsati per pagare 47 steward per garantire la sicurezza nei punti nevralgici della rete viaria, hanno messo in seria difficoltà le aziende, costrette ad intaccare il patrimonio", prosegue Gregori. "La Regione aveva assunto l’impegno di intervenire in sede governativa per riequilibrare il Fondo nazionale trasporti a favore delle Marche, ultime nella graduatoria dei finanziamenti. Ma non è successo nulla di nuovo. Pur consapevoli delle difficoltà delle famiglie, avevamo anche chiesto di ritoccare – in modo contenuto – le tariffe, che sono ferme al 2015, tenendo anche conto del fatto che per i nuclei familiari a basso reddito c’è il bonus mensile di 60 euro per sostenere i costi di abbonamento. Ma non è stato fatto".

"Faccio presente che le tariffe sono state aumentate in tutte le altre regioni, in alcune di queste anche due volte". Per far comprendere come non si possa continuare così, pena – come detto – il taglio dei servizi, Stefano Gregori entra nel dettaglio. "La Regione Marche ha solo pagato un acconto di 4,4 milioni di euro riferito al 2022, ma ne mancano almeno altrettanti, mentre per il 2023 non è stato versato neppure un euro".

"Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte, ma ci deve essere reciproca collaborazione. Servono più risorse. Altrimenti rischiamo di imboccare una strada pericolosa. Le Marche ricevono la quota per abitante più bassa del Fondo nazionale. Le aziende che gestiscono la rete del trasporto pubblico – conclude Gregori – sono in una situazione di forte sofferenza".