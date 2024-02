Trasporto pubblico. Cambio delle fermate nella zona del cimitero

Visto l’annullamento della fermata trasporto pubblico locale all’interno del parcheggio a servizio del cimitero comunale in Contrada Maestà, e contemporaneamente vista l’istituzione di una nuova fermata autobus per il trasporto pubblico locale in viale del Carmelo, lato del Cimitero, ove è installata una pensilina per l’attesa dell’autobus, con apposita ordinanza è revocata la fermata per il trasporto pubblico locale (n. 32) all’interno del parcheggio a servizio del cimitero comunale in Contrada Maestà.

L’Assm è incaricata a provvedere all’installazione di idonea e regolare segnaletica stradale verticale mentre l’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere alla realizzazione di idonea e regolare segnaletica stradale orizzontale.