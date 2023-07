Trasporto pubblico, otto nuove fermate

Sono state istituite otto nuove fermate dell’autobus per il trasporto pubblico locale, a Tolentino. Decisione presa dopo il sopralluogo congiunto del comando di polizia locale e dell’Assm. Si tratta di: viale Labastide Murat in prossimità del civico 6; viale Cassarà con direzione centro nelle immediate vicinanze della rotatoria; sempre in viale Cassarà ma con direzione uscita dal centro; via Sandro Pertini in prossimità dei civici 1516; via Andrej Sacharov in prossimità del civico 5; via Andrej Sacharov in prossimità del civico 41; via Piero Zuccheretti in prossimità del civico 6; via Marco Biagi in prossimità del civico 7. L’Assm è incaricata di apporre la segnaletica stradale verticale e orizzontale.