Trasporto pubblico sempre più green

Il parco autobus per il trasporto pubblico locale, a Tolentino, si fa green e si rinnova. Ieri, al deposito in via Caduti di Nassirya, sono stati presentati tre nuovi mezzi di linea urbana recentemente acquistati dalla municipalizzata Assm grazie al programma d’intervento Por – Fesr 20142020 della Regione per la transizione ecologica, "verso un’economia a bassa emissione di carbonio". La Multiservizi condividendo l’obiettivo della "riduzione delle emissioni di carbonio", punta ad "incentivare il trasporto pubblico locale", affinché l’utenza riduca l’uso dei mezzi privati, con una previsione di investimenti nel breve periodo. Sono stati concessi contributi per l’acquisto di quattro autobus (uno dei quali già in uso dal 2021 e i restanti tre, presentati ieri, che entrano a far parte del parco mezzi della municipalizzata). Ma altri sette saranno consegnati entro la metà del prossimo anno. Insomma, undici nuovi pullman (di cui dieci tra il 2023 e il ‘24) su un totale di quattordici. "Il settore dei trasporti – ha spiegato il direttore generale Assm Sandro Meschini – è quello che ha subìto di più gli effetti di sisma, pandemia e rincaro dei carburanti. Richiede un impegno quotidiano che rischia di essere insufficiente se non si mettono in atto investimenti. Abbiamo predisposto quindi un piano di investimenti triennale per un milione e mezzo, di cui circa un milione coperto dal contributo a fondo perduto della Regione e il resto con risorse dell’azienda. Oltre alla valenza sociale, l’autobus servirà a veicolare e promuovere anche la presenza delle Terme S. Lucia con delle immagini sulla fiancata. Vogliamo investire su tutti i settori della municipalizzata". I quattro mezzi esposti ieri sono diesel Euro 6, gli altri sette in arrivo saranno quattro sempre diesel e tre a metano. Prevista anche pedana per disabili con sistema elettrico. Il responsabile del settore trasporti Assm Alessandro Pelliccioni ha evidenziato il "cambio generazionale" del parco autobus e come sono stati intercettati i fondi europei per le nuove tecnologie. Il presidente Assm Nando Ottavi ha ringraziato tutto il personale. "Cerchiamo di stare al passo coi tempi", ha detto il sindaco Mauro Sclavi. Il programma degli investimenti sulla mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente non termina qui; sono state avviate le attività di coordinamento e concertazione con la società Contram (individuata dalla Regione quale capofila in provincia), ieri rappresentata dal presidente Stefano Belardinelli, per un accordo sui quantitativi annuali di mezzi prossimi alla sostituzione.

Luci Gentili