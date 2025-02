Trasporto sanitario del terzo settore. Confermato lo schema di convenzione

Parere favorevole della Commissione Sanità, presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), vice Romano Carancini (Pd), alla delibera di Giunta regionale concernente gli indirizzi funzionali per i trasporti sanitari.

Il parere, giunto al termine di un ciclo di audizioni con i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, Croci, Anpas e Misericordie, nonché Ars Marche e operatori delle centrali di emergenza, conferma lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario in regime di emergenza, urgenza e prevalentemente sanitario. "Lavoro serrato su una delibera complessa e articolata – ha commentato il presidente Baiocchi – che si è tradotto in buon risultato di sintesi, frutto della convergenza delle esigenze manifestate dal mondo del volontariato e degli operatori delle centrali operative". "Manca una visione di insieme e una riforma complessiva del sistema ancora regolato da una legge regionale di 27 anni fa – ha affermato il vicepresidente Carancini, spiegando il voto di astensione del Pd sul provvedimento – giudizio invece positivo sul percorso di concertazione attuato tra Ars e organizzazioni di volontariato".

L’approvazione del parere riguarda anche i relativi criteri e condizioni, il modello di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2025, la definizione degli indirizzi agli enti del Servizio sanitario regionale. Relatori sul provvedimento i consiglieri Giorgio Cancellieri (Lega) per la maggioranza, e Romano Carancini (Pd), per la minoranza.