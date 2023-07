Trasporto scolastico a Corridonia: Il Comune studia soluzioni sostenibili

In corso d’opera una serie di valutazioni su delle nuove misure in materia di trasporto scolastico volte a migliorare l’efficienza del servizio, ma anche la sua sostenibilità. Sono infatti questi gli obiettivi del comune di Corridonia che tramite un atto di indirizzo ha ritenuto utile esaminare la praticabilità e la legittimità del ricorso a una propria gara di appalto per l’affidamento del servizio. In quest’ottica è stata affidato a un consulente esterno, esperto del settore, il compito di stilare una urgente valutazione attraverso una verifica dei costi del servizio da acquisire mediante il rigoroso confronto "tecnico" tra i costi della attuale convenzione, in scadenza il 31 agosto, e quelli eventualmente individuabili tramite un’autonoma gara di appalto. Tutto ciò al fine di avere in mano una puntuale relazione e successivamente, in caso di riscontro favorevole, acquisire anche un parere legale (previo confronto con Anac e Corte dei conti) sulla possibilità di rinunciare alla convenzione con la Suam al fine di perseguire lo scopo principale del risparmio di spesa rispettando, tuttavia, l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio, tenendo però conto delle specificità e delle esigenze del territorio comunale. "La stazione appaltante regionale ha stabilito dei lotti per aderire al trasporto – illustra l’assessore ai Servizi sociali Nelia Calvigioni – dove non è necessario andare a gara. Abbiamo notato però che così facendo si va incontro a un aumento di spesa notevole, del 30 o del 40% con inoltre servizi ridotti, in quanto oltre a quello scolastico, il Comune prevede anche quelli sociali come per gli anziani e i centri estivi. Per questo stiamo valutando se con una perizia sia tecnica che economica, da poi proporre agli organi di controllo, c’è la possibilità di fare una gara autonoma – precisa –. Già altri enti hanno adottato questa linea, e il risparmio si è visto. Così abbiamo deciso di incaricare per questo compito un esperto di trasporti esterno".

Diego Pierluigi