Trasporto scolastico, al via le domande

Sono disponibili sul sito del Comune e al servizio Urp, al piano terra, i moduli per la richiesta delle agevolazioni per il trasporto scolastico al via da settembre. Gli studenti residenti o domiciliati nelle Marche, per poter usufruire della agevolazione del 50% sulla tariffa di treni e autobus, fino alla data di scadenza del 31 agosto 2024, devono avere l’Isee al di sotto dei 13mila euro. L’utente può inviare la domanda via pec all’indirizzo: [email protected] oppure a [email protected], utilizzando sempre i modelli ufficiali, regolarmente sottoscritti e completi di tutti i dati ed allegati richiesti.