Trasporto scolastico, contributi ai disabili

Per sostenere economicamente il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, fino al 31 marzo si può chiedere un contributo per chi è andato alle superiori lo scorso anno scolastico. Lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità e un documento di identità. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune. "I contributi in questione rappresentano un supporto concreto che offriamo alle famiglie con studenti con disabilità e mirano a ridurre il peso economico che le stesse affrontano ogni giorno, permettendo loro di concentrarsi maggiormente sul benessere e sul futuro dei loro figli – afferma la vice sindaco Francesca D’Alessandro –. È fondamentale garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità di accesso all’istruzione, il trasporto scolastico inclusivo non è solo un servizio, è un diritto".