Trasporto scolastico, ecco i contributi per studenti disabili

C’è tempo fino a domenica per presentare la domanda per beneficiare del contributo destinato alle famiglie che hanno sostenuto la spesa per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in possesso della certificazione, residenti a Macerata, che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie o medie. La domanda, redatta sul modello scaricabile dal sito del Comune deve essere corredata dalla copia del documento di identità del richiedente e del minore, dalla certificazione di disabilità e dal certificato di iscrizione e frequenza scolastica 2023. Le modalità di consegna della richiesta sono o a mano in busta, con la dicitura "trasporto scolastico degli studenti – decreto del 30.05.2022", all’ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) o tramite Pec a comune.macerata@legalmail.it.