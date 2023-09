"Trasporto scolastico, il servizio è garantito"

di Lucia Gentili

Soluzione trovata, per il trasporto scolastico dei cinque alunni di Penna San Giovanni iscritti alla scuola secondaria di primo grado (media) di Gualdo. Sarà quest’ultimo Comune a garantire il servizio. Ma il sindaco di Penna Stefano Burocchi ripercorre la vicenda anche per rispondere ai genitori – rappresentati da un papà Marco Perfetti (ex consigliere di minoranza) –, che avevano sollevato la problematica. "Si sta consumando un botta e risposta piuttosto spiacevole, che coinvolge anche altre istituzioni e che ha immancabilmente ripercussioni su tutti i cittadini, in primis uno studente con disabilità – afferma l’amministrazione –. Si tratta della richiesta di trasporto di cinque alunni residenti a Penna che si sono iscritti al plesso di Gualdo e che necessitano di un mezzo che li conduca in sede. Come sottolineato da questo Comune, l’ente garantisce il trasporto, grazie a una convenzione stipulata, con Monte San Martino, Servigliano e Sant’Angelo in Pontano, ma non con Gualdo a causa di tagli e carenza di autisti. Mentre si tentavano diverse strade per raggiungere una soluzione fattibile e non gravosa per le casse comunali, i familiari dei cinque studenti contemporaneamente scrivevano una pec di denuncia alla prefettura, in stile giapponesi contro americani qualche ora prima dell’attacco a Pearl Harbor. L’amministrazione ha il dovere di garantire il trasporto scolastico ma presso le sedi più congeniali alla praticità ed economicità del servizio, non dovendo obbligatoriamente soddisfare le singole richieste". In pratica Burocchi evidenzia come sia "un servizio fondamentale ma non un diritto acquisito". "Siamo sinceramente dispiaciuti di un tale atteggiamento prevenuto nei confronti di questa istituzione, obbligata sì a fare il bene di tutta la cittadinanza ma non a favorire i singoli a discapito della comunità – prosegue -–. Nonostante questo, è stato possibile trovare una soluzione grazie ai buoni rapporti anche con l’amministrazione di Gualdo, comunicata via pec a Perfetti, portavoce del gruppo di genitori. Sarà quest’ultimo ente a garantire il trasporto, fermo restando ogni eventuale disponibilità di collaborazione da parte di Penna San Giovanni. Resta però l’amaro in bocca per un modus operandi di alcuni cittadini, l’ex consigliere Perfetti in particolare, che già lo scorso anno avevano creato scompiglio spingendo per la fusione di due plessi di Penna e Monte San Martino per poi optare per la scuola di Gualdo. Prese di posizione che non fanno bene allo spirito di pacifica convivenza che da sempre contraddistingue la comunità pennese".