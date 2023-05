Trasporto scolastico, le domande

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di iscrizione al trasporto scolastico 2023-2024 nel Comune di Pollenza, per tutti gli ordini di scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online (il link si può trovare sul sito o la pagina Facebook istituzionale del Comune). L’istanza è annuale ed è valida per tutta la durata dell’anno scolastico ‘23-24. Deve essere presentata da tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, indipendentemente dall’aver presentato le domande negli anni precedenti. Se il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili degli scuolabus, verrà effettuata una graduatoria, redatta in base all’ordine di arrivo delle domande. Per informazioni sulle procedure di registrazione e sulle iscrizioni online scrivere a [email protected]ollenza.mc.it.