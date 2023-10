Trasporto scolastico nel mirino: "Il sindaco deve dare spiegazioni"

Trasporto scolastico ancora nel mirino dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" anche dopo che il primo cittadino Giuliana Giampaoli, aveva provveduto a sostituire i mezzi al centro delle polemiche, a seguito di malfunzionamenti rilevati dopo delle segnalazioni. "Ancora una volta il sindaco anziché dare spiegazioni ai cittadini si scusa in modo generico e al contempo devia il discorso sul comportamento dell’opposizione o su dichiarazioni fatte da singoli – tuonano le compagini di minoranza guidate dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni – crediamo di aver evidenziato gravi criticità del servizio trasporti scolastici dopo settimane di disagi per alunni e famiglie. Parla di illazioni, insinuazioni e accuse prive di fondamento, lo sono anche tutte quelle portate alla luce dalle famiglie che hanno subito dei disservizi? È vero o no che da settimane vengono utilizzati mezzi malfunzionanti, così definiti dallo stesso sindaco. È vero o no che l’appalto per il trasporto scolastico è scaduto, che si è in proroga ma che non si sa nulla sul quando verrà fatta la nuova gara e che l’amministrazione ha deciso di non aderire alla convenzione sottoscritta a livello regionale dalla Suam (Stazione Unica Appaltante Marche)?".