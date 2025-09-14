La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Macerata
Trasporto scolastico per disabili. Il Comune conferma il servizio alla Croce Verde
14 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Trasporto scolastico per disabili. Il Comune conferma il servizio alla Croce Verde

È stato affidato alla Croce Verde di Civitanova il servizio del trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità. Il provvedimento...

I militi della Croce Verde in campo per l’accompagnamento scolastico

I militi della Croce Verde in campo per l’accompagnamento scolastico

È stato affidato alla Croce Verde di Civitanova il servizio del trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità. Il provvedimento è stato adottato in questi giorni e da parte del Comune sarà versato un contributo di 35mila euro a favore dell’associazione di assistenza civitanovese. Il trasporto provvede a garantire che otto studenti con problemi di mobilità possano frequentare ogni giorno le scuole del territorio comunale, quindi vedersi garantiti il diritto allo studio e l’inclusione scolastica. Per poter effettuare questo servizio in modo adeguato, occorre disporre di mezzi specializzati dotati di sollevatori, sistemi di ancoraggio per carrozzine e altre attrezzature specifiche, che non sono disponibili nei veicoli standard. E siccome l’Atac di Civitanova non dispone di un parco mezzi con sistemi di questo tipo, e considerato che la Croce Verde civitanovese ha già fornito prestazioni simili negli anni passati, garantendo sempre qualità e puntualità negli impegni contrattuali assunti, è stata confermata dall’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2025-2026.

Si tratta di un importante servizio per le famiglie e gli alunni disabili, che in questo modo possono raggiungere i vari istituti in autonomia come tutti gli altri studenti.

