Trasporto scolastico per disabili. Il Comune conferma il servizio alla Croce Verde

È stato affidato alla Croce Verde di Civitanova il servizio del trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità. Il provvedimento è stato adottato in questi giorni e da parte del Comune sarà versato un contributo di 35mila euro a favore dell’associazione di assistenza civitanovese. Il trasporto provvede a garantire che otto studenti con problemi di mobilità possano frequentare ogni giorno le scuole del territorio comunale, quindi vedersi garantiti il diritto allo studio e l’inclusione scolastica. Per poter effettuare questo servizio in modo adeguato, occorre disporre di mezzi specializzati dotati di sollevatori, sistemi di ancoraggio per carrozzine e altre attrezzature specifiche, che non sono disponibili nei veicoli standard. E siccome l’Atac di Civitanova non dispone di un parco mezzi con sistemi di questo tipo, e considerato che la Croce Verde civitanovese ha già fornito prestazioni simili negli anni passati, garantendo sempre qualità e puntualità negli impegni contrattuali assunti, è stata confermata dall’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2025-2026.

Si tratta di un importante servizio per le famiglie e gli alunni disabili, che in questo modo possono raggiungere i vari istituti in autonomia come tutti gli altri studenti.