Trasporto scolastico Potenza Picena: domande da lunedì Il Comune di Potenza Picena ha pubblicato un avviso per agevolare il pagamento degli abbonamenti al trasporto scolastico. Per richiederlo è necessario avere residenza nel Comune e un Isee non superiore a 13 mila euro. Per sottoscrivere un nuovo abbonamento inviare richiesta via mail. Per rinnovarlo, prenotare un appuntamento.