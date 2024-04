Trattativa ok: scongiurato lo sciopero del personale della Ecofin

"Dopo una proficua trattativa in extremis con la Ecofin Srl, che opera in appalto nello stabilimento FedEx Express di Civitanova, abbiamo revocato lo sciopero indetto in settimana". Lo annuncia la segreteria Filt Cgil di Macerata. "Le rivendicazioni che avevano portato a questa decisione – spiegano Angelo Ceccarelli, segretario provinciale Filt Cgil, ed Erika Ciccola, Rsa Ecofin Srl – riguardavano la mancanza di risposte su temi centrali, la non condivisa gestione del personale e quindi l’oggettiva instabilità della condizione dei 12 lavoratori e lavoratrici della Ecofin Srl. È per noi determinante evidenziare la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo la proclamazione dello sciopero si è accelerata la trattativa tra le parti, che ha portato al raggiungimento degli obiettivi: abbiamo ottenuto il mantenimento dei livelli a oggi attribuiti e in casi particolari la disponibilità a una modulazione dell’orario di lavoro, che di volta in volta sarà richiesta e gestita nei termini stabiliti dal Ccnl e in condivisione con le parti sociali. Si andrà verso la strada della trattativa concertata per una contrattazione di secondo livello, cercando di allinearci ai diretti FedEx Express fino a eventuali premi produzione".