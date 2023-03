"Tratteneva soldi per il bollo auto" Un 53enne patteggia 22 mesi

Accusato di peculato e appropriazione indebita, ha patteggiato un anno e dieci mesi il settempedano Christian Timpone, ex dipendente di un’autoscuola a San Severino. I fatti al centro del processo finito ieri sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2018. Timpone, dipendente della scuola guida, avrebbe ricevuto dai clienti i pagamenti del bollo auto, avrebbe consegnato loro la ricevuta del pagamento e poi, subito dopo, avrebbe annullato l’operazione tenendosi i soldi. Per questo era accusato di pecilato. Inoltre averebbe intascato anche le somme versate per i passaggi di proprietà, invece di girarli all’autoscuola; e per questo era accusato di appropriazione indebita. Ma da alcuni controlli, era emerso che in Regione mancavano dei pagamenti dei bolli. Erano state fatte alcune verifiche e così alla fine era stato accusato Timpone: secondo quanto emerso, avrebbe preso poco più di 11.600 euro. Il settempedano aveva poi restituito il denaro, e ieri mattina in tribunale a Macerata per lui, che ora vive al nord Italia, si è chiuso il processo: in udienza preliminare, per l’imputato l’avvocato difensore Francesco Copponi ha patteggiato la pena con il pm Rosanna Buccini a un anno e dieci mesi, con la condizionale. L’autoscuola era parte civile con l’avvocato Francesco Rapaccioni.

p. p.