Tratto chiuso nei due sensi. Chilometri di coda

Massimo Pandolfi
Macerata
28 ott 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
Autostrada chiusa in entrambe le direzioni e diversi chilometri di coda in tutti i due sensi di marcia. L'assalto ai portavalori lungo l'autostrada A14, al chilometro 248,5 tra il casello di Loreto e quello di Porto Recanati, ha comportato grossi disagi anche alla circolazione stradale. Subito dopo le 18 di ieri è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni, con il traffico che è andato letteralmente in tilt. All'interno della porzione di autostrada chiusa il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni: si sono registrati tre chilometri di coda verso Pescara e quattro chilometri verso Ancona. Per chi era diretto verso Bologna, Autostrade per l'Italia ha consigliato l'uscita a Porto Sant'Elpidio, percorrendo la viabilità ordinaria e rientrando in autostrada a Loreto. Per chi invece era diretto verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Loreto, il consiglio è stato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Civitanova. Ieri sera le code si sono create anche all'uscita obbligatoria di Loreto (tre chilometri) e a quella di Civitanova (cinque chilometri): la situazione è tornata alla normalità, molto lentamente, solo nel corso della nottata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, ma la viabilità è rimasta intasata a lungo.

re. ma.

© Riproduzione riservata

