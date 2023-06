Tratto della provinciale chiuso per 36 ore

Resterà chiuso al transito per 36 ore, dalle 7 di giovedì alle 19 del giorno successivo, il tratto situato al km 18 della strada provinciale 25 "Cingolana", l’unica più agevole e intensamente transitata che unisce Cingoli e il suo territorio a Macerata. Il divieto è conseguente all’inizio dei lavori per il montaggio della struttura in acciaio che verrà installata per mettere in sicurezza il ponte che scavalca il fosso denominato "Torrente Fiumicello". I lavori, per l‘importo di mezzo milione di euro, saranno effettuati da Area Delta società agricola cooperativa di Acquasanta.

Gianfilippo Centanni