Tratto della strada Del Casone intitolato a Pasqualina Pezzola

Una strada intitolata a Pasqualina Pezzola, detta la Montesanta, morta a 97 anni nel 2006, sensitiva di fama mondiale nata e sempre vissuta a Civitanova. Già a marzo venne deciso che il suo nome fosse inserito nella toponomastica cittadina. La giunta ha ora deciso di realizzare una targa in acciaio inox raffigurante l’immagine di Pasqualina, da apporre su strada DelCasone che sarà a lei dedicata. Verrà realizzata da Alessandro Pizzuti, artista indicato dalla commissione comunale Toponomastica (1.000 euro). Il massetto di marmo sul quale verrà posizionata la targa sarà donato dalla Eurobuilding mentre la ditta Podium di Montelupone realizzerà la targa commemorativa del diametro di 90 centimetri e la targa di ringraziamento dove varranno citati artista e Eurobuilding (3.000 euro). Toccherà alla Betomposa di Civitanova a garantire il trasporto del blocco di marmo dalla cava di Acquasanta Terme e dal peso di 33 quintali (600 euro). A Pasqualina sarà intitolata la strada Del Casone, nel tratto compreso tra la rotatoria di Costamartina e il passaggio a livello, in cui ha vissuto e dove ha ricevuto migliaia di persone che da lei attendevano responsi su salute e destino, e personaggi come Franco Zeffirelli e Federico Fellini.

l. c.