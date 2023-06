Tratto di strada chiuso a tir e camion

Si aggrava la stima dei danni causati dal maltempo e intanto da lunedì è stato chiuso al traffico pesante il tratto di strada comunale tra via Cavalieri, via Tinte e via Circonvallazione, che collega la zona industriale con il centro storico e il quartiere Regina Pacis. L’ordinanza, che interessa tutti i mezzi pesanti di oltre 3,5 tonnellate di carico, è stata infatti emessa dal sindaco Massimo Baldini per ragioni di sicurezza a causa delle frane e da altri fenomeni erosivi generati dalle intense piogge dei giorni scorsi nello spazio tra il ponte dei Cavalieri e la rotatoria via di Angelo Giovani. "Il provvedimento è stato reso necessario – ha spiegato il primo cittadino – al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale".