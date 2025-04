Traumi troppo gravi. Così è morto Pietro

L’ispezione cadaverica, effettuata ieri su Pietro Fabiani - il 33enne di Vallecascia di Montecassiano che ha perso la vita sabato dopo essere stato travolto da un trattore mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la Septempedana - ha confermato la morte traumatica, compatibile appunto con l’incidente stradale tra bici e trattore in cui il 33enne è rimasto coinvolto. A causare il decesso, i gravi traumi riportati in seguito all’impatto, in particolare il trauma cranico.

L’esame è stato eseguito dal medico legale Roberto Scendoni. All’accertamento disposto dalla procura era presente anche un consulente di parte. Questo pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa collegiata di Montecassiano, si svolgerà il funerale del 33enne.

Da ieri, alla camera ardente, tantissime persone si sono strette ai genitori Gabriele e Margherita e alla sorella Federica.

Gli amici hanno dedicato al ragazzo un video molto toccante: una delle tante uscite insieme, nella natura, in cui il gruppo pedala, scherza, si diverte. "Buon viaggio Pippo", scrivono, come veniva soprannominato Pietro, sulle note della canzone di Bruce Springsteen "Downbound train" (treno in discesa).

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora, il 33enne sarebbe caduto sull’asfalto per essere poi travolto da un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia.

Una delle ipotesi al vaglio di chi sta cercando di ricostruire l’accaduto è che il giovane ciclista avesse appena superato il mezzo agricolo, quando è finito a terra.

Ma su questo e altri aspetti sono in corso le indagini, nell’ambito delle quali è stato sentito un automobilista che seguiva il trattore e avrebbe assistito alla scena.